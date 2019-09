Galatasaray Transfer Dönemine Damgasını Vurdu

Adbaint, The Brand Age Dergisi için Süper Lig yaz transfer döneminde sosyal medyada en çok konuşulan isimleri analiz etti.



Futbolseverlerin her sezon büyük bir heyecanla takip ettiği transfer sezonu geride kaldı. Parmakları transfer beklentisiyle tuttuğu takımın sosyal medya hesaplarında “yenile” tuşunda olandan, sabaha kadar transfer nöbeti tutanlara kadar taraftarlar heyecanlı bekleyişlerini, isteklerini ve eleştirilerini sosyal medyada dile getirdi.



Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint, The Brand Age Dergisi için 17 Haziran-2 Eylül 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, Süper Lig yaz transfer döneminde taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu isimler ve kulüpleri mercek altına aldı.



Gündem Fenerbahçe ile başladı Galatasaray ile bitti

Transfer sezonu ile ilgili sosyal mecralarda 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihleri arasında dönem dönem çok konuşulan transferler ve iddaalar öne çıktı. 26 Haziran 2019’da Max Kruse’un Fenerbahçe’ye transferiyle artışa geçen konuşulmalar, Falcao iddaalarıyla zirve yaptı. Falcao dedikodularının artmasının ve nihayetinde transfer olmasının yarattığı etkiyle en çok bahsedilen takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılıları sırasıyla; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon izledi.

Transfer dönemi;

Paylaşım yapan toplam kullanıcı: 551.513

Toplam paylaşım: 4.654.719

Potansiyel görüntülenme: 28.311.032.613

En çok konuşulan takımlar

Galatasaray: 940.086

Fenerbahçe: 323.536

Beşiktaş: 129.984

Trabzonspor: 121.680

Transfer dönemi - En çok konuşulan konu başlıkları

Fenerbahçe’nin Max Kruse transferi: 70.020

Fenerbahçe’nin Rodrigues transferi: 46.613

Galatasaray’ın Seri transferi: 110.309

Galatasaray’a Falcao transferi iddiaları: 64.653

Falcao transferi konuşmaları: 109.306

Galatasaray’ın Nzonzi transferi: 126.259

Trabzonspor’un Sturridge transferi: 134.599

Galatasaray’ın Falcao, Fenerbahçe’nin Gustavo transferi: 1.106.435

Transfer dönemine Falcao etkisi

Transferi gerçekleşen isimlere göz atıldığında en çok konuşulan futbolcunun 2 milyonun üzerinde paylaşımla Falcao olduğu görülüyor. Falcao’yu sırasıyla Seri, Babel, Gustavo takip ediyor.

En çok konuşulan transferler

1- Radamel Falcao: 2.218.260

2- Jean Michaël Seri: 701.686

3- Ryan Babel: 233.535

4- Luiz Gustavo: 208.214

5- Steven Nzonzi: 185.641

6- Garry Rodrigues: 166.915

7- Daniel Sturridge: 166.639

8- Vedat Muriqi: 134.436

9- Max Kruse: 127.051

10- Tyler Boyd: 109.908

Abdurrahim Albayrak, Falcao kadar konuşuldu

Twitter’daki 551 bin kullanıcının transfer dönemi boyunca en çok iletişime geçtiği isimler @GalatasaraySK ve @FALCAO oldu. Radamel Falcao’yu Sarı Kırmızılıların renklerine bağlamak için yoğun çaba sarfeden ve yıldız isimle çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da en az Falcao kadar gündeme geldi. Spor medyası ve muhabirlerinin duyumlarının da konuşulduğu platformda taraftarlar en çok @asporcomtr ile iletişime geçti.



En çok konuşulan kullanıcılar

@FALCAO: 250.000+

@GalatasaraySK: 170.000+

@Fenerbahçe: 40.000+

@_AAlbayrak: 31.000+

@yusuf_gunay: 23.000+

@atavratfelipe: 17.000+

@asporcomtr: 15.000+

@demarkesports: 13.000+

@MstfCngz1905: 12.000+

@AS_Monaco: 12.000+

@sercanhamzaolu: 10.000+



En çok konuşulan hashtagler

#Falcao: 81.000+

#Galatasaray: 42.000+

#MissionFalcaoComplete: 30.000+

#SueltenAlTigre: 23.000+

#ultrAslan: 18.000+

#FalcaoGeliyor: 16.000+

#WelcomeToGalaFalcao: 13.000+

#SonSayfa: 12.000+

#DahaSeri: 12.000+

#GeliyoruzFalcao: 11.000+



En çok etkileşim alan paylaşımlar

Transfer sezonunda kulüplerin en çok etkileşim alan paylaşımlarına bakıldığında Galatasaray’ın Falcao transferini duyurduğu tweetin zirveye oturduğu görülüyor. Galatasaray’ı sırasıyla Fenerbahçe’nin Adil Rami, Trabzonspor’un Daniel Sturridge ve Beşiktaş’ın Diaby tweetleri takip ediyor.



En çok etkileşim alan tweetler sırasıyla;



1-@GalatasaraySK: “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate’nin Kulübümüze transferi konusunda fubolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmeler başlanmıştır.” (31 Ağustos 2019) - 64.5 B Retweet 177,5 B Beğeni



2-@Fenerbahce: “A D I L R A M I.”

(27 Ağustos 2019) 8,1B Retweet 65,5B Beğeni



3-@Besiktas: “Transferrrrrrr No: #7 Beşiktaşımıza hoş geldin Abdoulay Diaby”

(2 Eylül 2019) 3,5B Retweet 25,9B Beğeni



4-@Trabzonspor: “Kamuoyuna duyuru Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.”

(27 Ağustos 2019) 4,2B Retweet 18,1 Beğeni