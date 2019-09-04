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Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor
Galatasaray yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu’nun kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.
Spor 04.09.2019, 13:31
Galatasaray yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu’nun kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.
Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650’den 62 bine çıkaracak.(İHA)
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