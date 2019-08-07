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Galatasaray, Webster, Harrison ve Auguste’u takımda tuttu

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, iç transferde Tai Jack Webster, Aaron Harrison ve Zach Auguste ile sözleşme yeniledi.

Spor 07.08.2019, 14:23 07.08.2019, 15:00
Galatasaray, Webster, Harrison ve Auguste’u takımda tuttu

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, iç transferde Tai Jack Webster, Aaron Harrison ve Zach Auguste ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda takım içindeki önemli oyuncularını elinde tuttu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takıma katılan Tai Jack Webster, Aaron Harrison ve Zach Auguste ile sözleşme yeniledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Webster ve Harrison ile 1+1, Augusto ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Auguste, Basketbol Süper Ligi’nde 27 maçta 13.4 sayı, 8.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile Eurocup’ta ise 10 maçta 11.4 sayı, 7 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Harrison ise Basketbol Süper Ligi’nde 28 müsabakada 14.8 sayı, 3.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalarken, Eurocup’ta 9 maçta 13.1 sayı, 3.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Webster da Basketbol Süper Ligi’nde 32 karşılaşmada 11.5 sayı, 3.7 asist ve 2.9 ribaund ortalamalarıyla, Eurocup’ta ise 9 maçta 12.5 sayı, 1.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynayarak takımına katkı verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Zach Auguste #Aaron Harrison #Tai Jack Webster #Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı
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