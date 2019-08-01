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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 01.08.2019, 19:46
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman sınırlı alanda taktik oyunla tamamlandı. Antrenmanda kaleciler ayrı çalışma yaptı.

ANTRENMANDA FUTBOLCULARIN HIRSLI VE NEŞELİ HALLERİ GÖZDEN KAÇMADI.

Antrenmana sakatlığı devam eden Şener Özbayraklı ile Emre Akbaba’nın yanı sıra izinli Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne katılmadı.

HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA’YA YUMURTALI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Galatasaray’da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman öncesinde Şaş ve Davala için pasta kesildi. Futbolcular daha sonra antrenörlerin kafasına un döktü ve yumurta kırdı.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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