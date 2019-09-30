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Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber

- Sarı-kırmızılı oyuncu, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Paris Saint-Germain maçında görev alamayacak

Spor 30.09.2019, 19:01
Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber
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İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.


#futbol #Galatasaray #Lemina #PSG #süperlig
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