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Galatasaray’a Malatya’da coşkulu karşılama
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya’ya gelen sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda taraftar karşıladı.
Spor 21.09.2019, 18:54
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya’ya gelen sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda taraftar karşıladı.
Taraftarların büyük sevgi gösterisi sunduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çıkışta hayranları ile fotoğraf çektirdi.
Meşale ve konfetiler eşliğinde havalanından çıkış yapan Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında otele geçti.(Selçuk Dönmez - Numan Güder/İHA)
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