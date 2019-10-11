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Galatasaray’da 114. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Galatasaray’ın kuruluşunun 114. yıl dönümü etkinlikleri, kurucusu Ali Sami Yen’i mezarı başında anma töreni ile başladı.

Spor 11.10.2019, 12:45
Galatasaray’da 114. yıl dönümü etkinlikleri başladı
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Galatasaray’ın kuruluşunun 114. yıl dönümü etkinlikleri, kurucusu Ali Sami Yen’i mezarı başında anma töreni ile başladı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri, kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Anmaya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, "Başkan olarak sevgili kurucumuz, değerli insan, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen’in ikinci defa anma onuruna erdim. Bu benim için yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Bu vesileyle kurucu başkanımız Ali Sami Yen’i ve kurucu arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Kendisine bize Galatasaray gibi bir değer, isim ve marka verip onu dünya çağında arma haline getirmek için mücadelesine katkıda bulunmada vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Onlara bize bayram, arma ve sembol emanet etti. Bizim görevimizi bu sembolü onurla, gururla dünyanın en tepesine taşımak ve her zaman orada kalmasını sağlamak. Bu yolda bir karınca kadar katkımız olursa biz bundan onur ve gurur duyarız" diye konuştu.

SÜLEYMAN SEBA’NIN KABRİ DE ZİYARET EDİLDİ

Başkan Cengiz ve beraberindekiler daha sonra Türk sporunun önemli isimlerinden Beşiktaş’ın efsane Başkanı Süleyman Seba’nın kabri ziyaret etti. Süleyman Seba’nın çok değerli bir rakiplerinin değerli bir başkanı olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Benim de şahsen tanıdığım, saydığım beyefendi, sportmen bir kişilik. Kendisine, Beşiktaş camiasına ve Türk spor camiasına baş sağlığı diler, mekanın cennet olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

(İHA)
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