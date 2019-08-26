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Galatasaray’da 2 haftada 2 kırmızı kart
Galatasaray’da Konyaspor karşısında orta saha oyuncusu Jean Michael Seri kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda ligin ilk haftasında da Marcao kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Spor 25.08.2019, 23:59
Galatasaray’da Konyaspor karşısında orta saha oyuncusu Jean Michael Seri kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda ligin ilk haftasında da Marcao kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
28 yaşındaki futbolcu gelecek Kayserispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray’da ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor maçında da Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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