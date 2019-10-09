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Galatasaray’da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı
Galatasaray’ın ekim ayı olağan divan toplantısı sona erdi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz eleştirilere cevap vermedi.
Spor 09.10.2019, 18:46
Galatasaray’ın ekim ayı olağan divan toplantısı sona erdi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz eleştirilere cevap vermedi.
Toplantıda başta Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere üyeler yönetime olumsuz olarak eleştirilerde bulundu. Başkan Mustafa Cengiz konuşmaların sonunda cevap hakkını kullanmadı.
Divan kurulu toplantısı 13.30’da başladı ve yaklaşık 4.5 saat sürdü.(Oğuzhan Ort/İHA)
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