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Galatasaray’da Hasan Şaş görevine geri döndü
Galatasaray’da dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün yaptığı açıklamayla istifa kararından vazgeçerek göreve geri döndüğünü açıkladı.
Spor 18.08.2019, 14:52
Galatasaray’da dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün yaptığı açıklamayla istifa kararından vazgeçerek göreve geri döndüğünü açıkladı.
"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."(İHA)
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