Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmasıyla başlanan antrenman, kumda devam etti. İdmanın saha bölümünde ise ilk olarak hedefsiz pas oyununa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.