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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
- Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katıldı
Spor 03.09.2019, 19:19
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenmanın ana bölümünde koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katılırken, milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi çalışmada yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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