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Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları tam gaz
Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 20.08.2019, 13:41
Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Emre Taşdemir, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İHA)
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