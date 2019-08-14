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Galatasaray’da Nzonzi için görüşmelere başlandı
Galatasaray, Nzonzi’nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı.
Spor 14.08.2019, 19:15
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.(İHA)
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