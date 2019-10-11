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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Eylül Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde...
Spor 11.10.2019, 14:03
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Eylül Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Şut çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun oynandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
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