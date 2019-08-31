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Galatasaray’dan Altundağ için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan yardımcı antrenör Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Spor 31.08.2019, 16:52
Galatasaray’dan Altundağ için geçmiş olsun mesajı
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Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan yardımcı antrenör Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında deplasmanda oynadığımız İstikbal Mobilya Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan Yardımcı Antrenörümüz Emre Altundağ’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yapılan menfur saldırıyı esefle kınar, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun nezdinde ilgili ve yetkili kurum ve kişilerin Kanunun uygulanmasında izleyeceği tutumun Türk sporunun geleceği adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

(İHA)
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