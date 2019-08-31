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Galatasaray’dan Altundağ için geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan yardımcı antrenör Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Spor 31.08.2019, 16:52
Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan yardımcı antrenör Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Yapılan menfur saldırıyı esefle kınar, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun nezdinde ilgili ve yetkili kurum ve kişilerin Kanunun uygulanmasında izleyeceği tutumun Türk sporunun geleceği adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.(İHA)
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