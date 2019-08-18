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Galatasaray’dan Hasan Şaş açıklaması
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hasan Şaş’ın görevinin başında olduğunu açıkladı.
Spor 18.08.2019, 16:38
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hasan Şaş’ın görevinin başında olduğunu açıkladı.
"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."(İHA)
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|1
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|1
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|1
|3
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|1
|3
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
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|0
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|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
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|1
|0
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|-6
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|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. M. United
|1
|3
|9. Burnley
|2
|3
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|2
|3
|11. Sheffield United
|1
|1
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|1
|1
|13. Leicester City
|1
|1
|14. Wolverhampton
|1
|1
|15. West Ham
|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
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|1
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|1
|1
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|1
|9. Atlético Madrid
|0
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|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
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|0
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|0
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|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
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|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
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|1
|0