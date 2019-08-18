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Galatasaray’dan Hasan Şaş açıklaması

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hasan Şaş’ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Spor 18.08.2019, 16:38
Galatasaray’dan Hasan Şaş açıklaması

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hasan Şaş’ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Galatasaray, eski futbolcusu ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcısı olan Hasan Şaş’ın dün yaptığı istifa kararı üzerine bir açıklama yayınladı. Şaş’ın görevinin başında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)
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