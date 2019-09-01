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Galatasaray'dan Kırklarelispor'a transfer
- Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'dan Malik Karaahmet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor 01.09.2019, 07:52
KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor, Galatasaray'dan Malik Karaahmet ile sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında başkan Volkan Can'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 19 yaşındaki Malik Karaahmet, iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe'den Caner Koca ile de kısa süre önce 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsatan Can, hedeflerinin bu yıl çok yüksek olduğunu dile getirdi.
Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi.
Almanya'nın Karlsruher takımından 2018-2019 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer olan Malik, 21 Yaş Altı Ligi'nde 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maça çıkarken, tamamı ligde 9 gol kaydetti.
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