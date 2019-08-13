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Galatasaray’dan Mehmet Özcan açıklaması
Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan’ın transferine ilişkin haberleri yalanladı.
Spor 13.08.2019, 14:23
Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan’ın transferine ilişkin haberleri yalanladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir.
Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz."(İHA)
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