Galatasaray'ın 114. yıl etkinlikleri





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün 114. kuruluş kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesinde bir tören düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve üyeler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Cengiz, başkan olarak ikinci defa kutlamalara katıldığını ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

İbn Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu kaderin 100 yıllardır içindeyiz. Bu coğrafyanın sadece karakteristik özellikleri değil, sınırları da vardır. Bizim birçok sınırımız sorunlu. Devletimiz bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetindedir. Dünyada haklı ve haksız savaşlar vardır. Biz haklı savaş yaptığımıza inanıyoruz. Cephedeki Mehmetçiklerimize, aslanlarımıza, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyorum. Devletimizin binlerce yıl sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz."

Galatasaray Lisesinde okumanın mutluluğuna değinen Cengiz, Ali Sami Yen'in kulubü kurduğu döneme değinerek, "UEFA sunumlarında anlattım. O formaları nasıl buldular, 4-5 insan nasıl bir araya geldiler ve darılmadan sürdürdüler. Portekiz'den İspanya'ya İtalya ve Almanya'nın bildiğimiz takımların kurucuları yabancı. Temel kurucuları İngiliz. Galatasaray yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı. Bunu da anlattım. Bu lisede bu sınıflardan birinde kuruldu. Biz bundan onur duyarız." ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen'in koyduğu hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Cengiz, "Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. Üçleme yaptık. Galatasaray ve Türkiye tarihinde ikinci defa üçleme oldu. Camiamıza, taraftarlara, teknik heyetimize, futbolculara ve yönetimimize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör branşlarda son iki yılda bütçe kısıtlamasına gittiklerini anlatan Cengiz, şöyle devam etti:

"Mali anlamda başarılı olmamızın köklerinde amatörler var. Siz bizi mali olarak da desteklediniz. Kısıtlı bütçe yaptığımızda gıkınızı çıkarmadınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Bu bütçelerle aynı başarıları elde ettik. Bu takım ruhudur. Hem mali hem de sportif olarak yürekten kutluyorum."

Spor kulüpleri tarihinde gelir rekoru kırdıklarını vurgulayan Cengiz, "Son 2 yılda seyirci sayısında hiçbir takım yanımıza yaklaşamıyor. Kombine ve hasılatta da... Biz sadece Şampiyonlar Ligi ile değil, sizlerin desteği ile buralara geldik." şeklinde konuştu.





- "Bu sene de hedefimiz şampiyonluk"





Yeni sezonla ilgili hedefler konusunda da açıklamada bulunan Cengiz, "Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray'ın 2 yenilgisi, 2 beraberliğiyle yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını, en önemlisi kendi kendimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz." görüşlerini paylaştı.

Bu sezon yarışın tüm branşlarda daha zorlu olacağına dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Bu dışımızda gelişti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Lütfen, camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Biz çok üzüntüler yaşadık daha çok sevinçler yaşadık. Yapıcı eleştiriler her zaman baş tacıdır. Zarar verici, hakaretler… Bu tip saldırılara tepki gösterirken Galatasaray vakur duruşuyla örnek olmalıdır. Biz düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle cevap veremeyiz. Biz Galatasarayız, belli bir kültürden geliyoruz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz. Öbür yüzümüzü çevirmeyiz. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar. Aidiyet, sadakat, sahiplenme, vefa ve teşekkür Galatasarayımızın asli karakteridir. Galatasaray camiasının fıtratında bu vardır. Galatasaray'ın fıtratı doğruluk ve dürüstlüktür."

Galatasaray'ın kurulduğundan beri ilklerin camiası olduğunu anlatan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı süreçler var. 2-3 süreci aynı anda yürütüyoruz. Arkadaşlarımız gece-gündüz çalışıyor. Biz bu göreve takip olduk. Olumsuz bir şey olduğunda, emin olun size açıklıkla anlatırız. Asla Bizans yapmayız. Asla bir komplonun içine girmeyiz. Biz doğruyuz ve dürüstüz."





- Hamamcıoğlu: "Galatasaray bir yaşam tarzı oldu"





Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Eşref Hamamcıoğlu ise 114 yıllık çınarın yıl dönümünde bir araya geldiklerini belirterek, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, bir yaşam tarzı oldu. Sayın başkanın (Mustafa Cengiz) dediği gibi fırtınalar geçiriyorsa da bu fırtınalardan başarıyla çıkmasını bildik. Bundan sonra da böyle olacaktır. Geleneklerimizle, örf, adet ve dayanışma ruhumuzla buralara geldik. Umarım bundan sonra da böyle olacaktır." diye konuştu.

Etkinlikte en kıdemli üye Talat Köseoğlu, yaş kütüğüne 114. yıl plaketini çaktı. Mustafa Cengiz ve Eşref Hamamcıoğlu, 50 yıllık divan üyelerine berat ve madalyalarını verdi.

Törende sezon içinde kazanılan ödül ve kupalar da üyelere tanıtıldı.



