Galatasaray'ın başkent kafilesinde 3 önemli eksik





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

- Hazırlıklar tamamlandı





Galatasaray, yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 5'e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın ardından 27. yaşına giren Emre Akbaba'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kafilenin, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 16.00'da Ankara'ya hareket edeceği belirtildi.