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Galatasaray’ın borcu: 1 milyar 610 milyon 900 bin TL
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklandı.
Spor 09.10.2019, 17:53
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklandı.
Haziran ayında yapılan divan kurulu toplantısında Galatasaray kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu duyurulmuştu.
Kaan Kançal, Sportif AŞ’nin 1 1 Haziran 2019 - 31 Eylül 2019 arasında ise 79.6 milyon TL dönemsel karda olduğunu açıkladı. Sportif AŞ’nin 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 arasında 216 milyon TL net zarar ettiği belirtilmişti.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)
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