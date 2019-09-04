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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Galatasaray’ın Devler Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Spor 04.09.2019, 17:52
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek oyuncularını belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim’in hazırladığı listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir gibi isimler kadro kısıtlamasından dolayı yer almadı. Terim’in Devler Ligi kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
Savunma: Şener Bayraklı, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo
Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina
Hücum: Adem, Andone, Emre Mor, Falcao(İHA)
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