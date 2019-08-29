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Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da yapıldı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

Spor 29.08.2019, 20:22
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da yapıldı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu’nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa’dan Paris Saint-Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugue oldu.

Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Gruplar şöyle:

A Grubu

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

B Grubu

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız

C Grubu

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

D Grubu

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskova

E Grubu

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

F Grubu

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag

G Grubu

Zenit

Benfica

Lyon

RB Leipzig

H Grubu

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

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