Galatasaray’ın Genç Futbolcusu Mirza Cihan A Takım Kampında

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep’ten kadrosuna kattığı ve oyun tarzı Gareth Bale’ye benzetilen genç futbolcu Mirza Cihan, A takımın Avusturya kamp kadrosuna dahil edildi.

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’in alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz yıl Galatasaray’a transfer olan 19 yaşındaki Mirza Cihan, performansıyla Fatih Terim’in de gözüne girdi. Bir yıldır Galatasaray’ın 21 yaş altı takımında forma giyen ve bazı maçlarda da A takım kadrosunda yer alan Mirza Cihan, Fatih Terim tarafından sezon başında A takıma dahil edildi.

Türkiye’de gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen ve oyun tarzıyla Real Madrid’in başarılı Gallerli oyuncusu Gareth Bale’ye benzetilen Mirza Cihan, forvet arkası, sol açık ve orta saha mevkilerinde forma giyiyor. Hızı, sert şutları, ileri oyun görüşü ve etkili paslarıyla öne çıkan Mirza Cihan, futbola 6 yaşında başladı. 2016-2017 sezonunun ortalarından itibaren Gazişehir Gaziantep ile profesyonel sözleşme imzalayan Mirza, A takım kadrosuna dahil olduktan kısa bir süre sonra Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çekmiş ve sarı-kırmızılılara transfer olmuştu.

Genç futbolcular Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban ve Gökay Güney ile birlikte Galatasaray’ın sezon başı kampına dahil edilen Mirza Cihan, kamptaki performansı ve yeteneğiyle takımdaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

(Said Vakkas Yağcı /İHA)