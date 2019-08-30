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Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge ile deplasmanda

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın A Grubu’ndaki maçlarının fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 18 Eylül’de deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile oynayacak.

Spor 29.08.2019, 23:27
Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge ile deplasmanda
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Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın A Grubu’ndaki maçlarının fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 18 Eylül’de deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile oynayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Aslan’ın Devler Ligi fikstürü de netleşti. Fatih Terim’in öğrencileri, ilk maçını 18 Eylül’de deplasmanda Club Brugge ile oynayacak. Ardından 1 Ekim’de PSG’yi konuk edecek olan Galatasaray, 22 Ekim’de de İspanyol devi Real Madrid’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 6 Kasım’da İspanya deplasmanında Real Madrid karşısında puan arayacak. Grubun 5. haftasında ise Club Brugge ile İstanbul’da karşılaştıktan sonra son maçını Fransa’da PSG ile yapacak.

(İHA)
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