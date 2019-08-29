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Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor 29.08.2019, 08:48
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu
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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar yarın saat 19.00’da Monaco’da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:

1. Torba:

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Paris Saint-Germain

Zenit

2. Torba:

Real Madrid

Tottenham

Napoli

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk

Ajax

Benfica

3. Torba:

Inter

Olympique Lyonx

Valencia

Bayer Leverkusen

RB Salzburg

Olympiakos

Club Brugge

Dinamo Zagreb

4. Torba:

Galatasaray

Atalanta

Lille

Lokomotiv Moskova

Slavia Prag

Kızılyıldız

Genk

Leipzig

(İHA)
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