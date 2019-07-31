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Galatasaray’ın yeni yıldızı Emre Mor, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın geçici transferi konusunda Celta Vigo ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği genç futbolcu Emre Mor İstanbul’a geldi. Mor burada hocası Fatih Terim ile ilgili, "Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

Spor 31.07.2019, 20:55
Galatasaray’ın yeni yıldızı Emre Mor, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın geçici transferi konusunda Celta Vigo ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği genç futbolcu Emre Mor İstanbul’a geldi. Mor burada hocası Fatih Terim ile ilgili, "Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın İspanya’nın Celta Vigo takımından yeni transferi Emre Mor, İstanbul’a geldi. Portekiz’den İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Emre’yi çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren Emre daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. 22 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mor, "Büyük bir takıma geldiğim için mutluyum. Transferim sonuçlandı ve uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam. Takım arkadaşlarımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hazır bir haldeyim. Sadece çalışmalara odaklandım. Benim için başarılı bir hazırlık dönemi geçti" şeklinde konuştu.

Emre Mor, kariyerinde Nordsjaelland, Borussia Dortmund ve Celta Vigo’da toplam 72 resmi maça çıktı ve 4 gol, 8 asist ile mücadele etti. 15 kez de A Milli Futbol Takımı forması giyen Emre 1 kez gol sevinci yaşadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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