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Galler Rallisi'nde zafer Tanak'ın

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın Galler'de düzenlenen 12. ayağında Toyota Gazoo takımından Tanak birinci oldu

Spor 06.10.2019, 15:50
Galler Rallisi'nde zafer Tanak'ın


İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Galler'de düzenlenen 12. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 22 etaptan oluşan 312,75 kilometre uzunluğundaki 12. mücadelesini, 3 saat 58 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 6'ncı, kariyerinin 12'nci zaferine ulaştı.

Tanak'ın 10.9 saniye gerisinde Hyundai Shell Mobis takımından Belçikalı Thierry Neuville ikinci, liderin 23.8 saniye arkasında Citroen Total ekibinden Fransız Sebastien Ogier ise üçüncü oldu.

Bitime iki etap kala puanını 240'a çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Estonyalı pilotu 212 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 199 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 13. ayağı, 25-27 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek.

#Galler Rallisi #Motor Sporları #Ott Tanak
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