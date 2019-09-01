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Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
- Yerli ve yabancı 800 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi
Spor 01.09.2019, 12:26
AKSARAY (AA) - Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu sona erdi.
Şereflikoçhisar Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda 3 gün süren organizasyona yerli ve yabancı 800 sporcu katıldı.
80 kilometre yarışında Oral Akköse birinci, Salih Karacan ikinci, Salih Bulut üçüncü, 40 kilometre yarışında Mehmet Aydıngör birinci, Emre Erdoğan ikinci, Kevin Muscat üçüncü, 20 kilometre yarışında Rıdvan Alper Afacan birinci, Karol Bogus ikinci, Erkan Bacak üçüncü, 10 kilometre yarışında ise Mustafa Araç birinci, İsmail Demirel ikinci ve Muhammet Yasin Güler üçüncü sırayı aldı.
Yarışlarda dereceye girenlere madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.
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