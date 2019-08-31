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Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu başladı

- Uzunetap Projeler Direktörü Özgür Çelikkaya: "Tuz Gölü, koşucuların bulamayacağı zemin özelliği taşıyor. Uçsuz bucaksız beyaz doğasıyla, tuz denizinin üzerinde koşuyorlar"

Spor 30.08.2019, 17:37 31.08.2019, 00:12
Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu başladı

AKSARAY (AA) - Tuz Gölü'nde, Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, 100 mil yarışıyla başladı.

Şereflikoçhisar Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda Kaymakam Sedat Yıldırım ve beraberindekilerin başlattığı 100 mil yarışlarına 20 sporcu katılıyor.

Uzunetap Projeler Direktörü Özgür Çelikkaya, AA muhabirine, maratonu bu sene üçüncü kez gerçekleştireceklerini söyledi.

Dünyanın en eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tuz Gölü'nde yarışları gerçekleştireceklerini belirten Çelikkaya, şöyle konuştu:

"Koşu parkurları arasında burasının eşi ve benzeri bulunmuyor. 36 saat boyunca çok keyifli bir organizasyon olacak. Yarışmalarda farklı kategoriler olacak. 10 kilometre yarışları en düşük kategori. 20, 40, 80 ve 160 kilometre yarışlarımız olacak. 160 kilometre yarışımız 100 mile denk geliyor. 100 mil kategorisindeki yarışımız uluslararası bir yarış olacak. Kayıtlarımız hala devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı alanlarında birçok yarış düzenliyoruz. Ancak Tuz Gölü, koşucuların bulamayacağı zemin özelliği taşıyor. Uçsuz bucaksız beyaz doğasıyla, tuz denizinin üzerinde koşuyorlar. Bu da koşucular için çok farklı bir deneyim oluyor."

#Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail #maraton #tuz gölü #Uzunetap Projeler Direktörü Özgür Çelikkaya
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