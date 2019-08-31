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Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
- Tuz Gölü'nde düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gün yarışları başladı
Spor 31.08.2019, 10:06 31.08.2019, 12:45
AKSARAY (AA) - Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci ve son gün yarışları başladı.
Şereflikoçhisar Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda ilçe kaymakamı Sedat Yıldırım ile beraberindekilerin başlattığı ilk gün 100 mil yarışının ardından, maratonun ikinci gününde 10, 20, 40 ve 80 kilometre yarışlarının startı verildi.
Saat 07.00'de 40 kilometre ve 80 kilometre yarışları, 09.00'da da 10 kilometre ile 20 kilometre yarışları start aldı.
Toplam 5 ayrı kategoride düzenlenen maraton, yarın yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.
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