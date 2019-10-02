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Gaziantep Futbol Kulübü ismi tescil edildi
- Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ismiyle mücadele eden kırmızı-siyahlı ekibin adının Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilmesine TFF onay verdi
Spor 02.10.2019, 13:50
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz şu an Süper Lig'de dikkati çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir."
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