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Gaziantep Futbol Kulübü ismi tescil edildi

- Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ismiyle mücadele eden kırmızı-siyahlı ekibin adının Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilmesine TFF onay verdi

Spor 02.10.2019, 13:50
Gaziantep Futbol Kulübü ismi tescil edildi


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak spor hayatında varlığını sürdüren kulübün adının Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilmesi kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz şu an Süper Lig'de dikkati çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir."

#futbol #Gaziantep Futbol Kulübü #Gazişehir Gaziantep #süper lig
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