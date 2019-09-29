Gazişehir Gaziantep Göztepe'yi konuk ediyor
- Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak
GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
- Kadroda 2 eksik
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.
Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.
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