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Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius...

Spor 25.09.2019, 16:38
Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır
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GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlıların, hava yoluyla Ankara'ya gideceği ve ardından kara yoluyla maçın oynanacağı Kırıkkale'ye geçeceği bildirildi.


#futbol #Gazişehir Gaziantep #Kırıkkale Büyük Anadoluspor #Ziraat Türkiye Kupası
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