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Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig’de
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme heyecanını yaşadı.
Spor 19.08.2019, 21:53
Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Hatayspor’u penaltılarla eleyen ve Süper Lig’e merhaba diyen Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe maçıyla ilk defa kariyerinde Süper Lig’de mücadele etme başarısını gösterdi. Gazişehir Gaziantep, ligde yer alan 18 takım içinde Süper Lig’de ilk kez mücadele eden tek takım oldu.(Güven Mert Ercan-Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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|1
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|1
|3
|3. Denizlispor
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|1
|8. Kasımpaşa
|1
|1
|9. Ankaragücü
|1
|1
|10. Konyaspor
|1
|1
|11. Fenerbahçe
|0
|0
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|0
|0
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
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|1
|0
|15. Kayserispor
|1
|0
|16. Galatasaray
|1
|0
|17. Beşiktaş
|1
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|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
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|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|0
|0
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Sheffield United
|2
|4
|8. Everton
|2
|4
|9. M. United
|1
|3
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Deportivo Alaves
|1
|3
|7. Osasuna
|1
|3
|8. Granada
|1
|1
|9. Villarreal
|1
|1
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Atlético Madrid
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0