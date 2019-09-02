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Gazişehir Gaziantep'te transfer
- Kırmızı-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı
Spor 02.09.2019, 16:19
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Soyalp, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.