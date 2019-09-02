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Gazişehir Gaziantep'te transfer

- Kırmızı-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı

Spor 02.09.2019, 16:19
Gazişehir Gaziantep'te transfer

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp'in 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Soyalp, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

#Furkan Soyalp #Gazişehir Gaziantep #transfer
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