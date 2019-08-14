Gecenin sürprizi! Krasnodar, Porto'yu kupanın dışına itti!

Gecenin sürprizi!'yu kupanın dışına itti!

UEFA Şampyonlar Lg 3. ön eleme turunda Krasnodar, evnde 1-0 mağlup olduğu Porto'ya rövanş maçında konuk oldu. Turun favors Porto'nun rahat br galbyet alması beklenrken Rus ekb Krasnodar, rakbn Estado do Dragao'nun çmlerne gömdü. 3. dakkada Tonny Vlhena, Rus ekbn 1-0 öne geçrrken, 14 ve 34'de sahne alan Magomed Suleymanov, lk yarının skorunu belrled. Porto, 57'de Ze Lus ve 77'de Daz'la golü bulsa da turu geçen taraf Krasnodar oldu. Deplasmanda attığı 3 golle rakbn eleyen Krasnodar'ın play-off turundak rakb Başakşehr' eleyen Olympakos oldu.