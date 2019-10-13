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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 75 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80
- Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 75 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80
Spor 12.10.2019, 20:04 12.10.2019, 20:09
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Engin Sarı, Göksun Öz, Hande Öztürk
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez Manso 4, Melis Talay 4, Nia Coffey 17, İlayda Güner 7, Gabriela Margienean 31, Meltem Avcı, Şevval Akalan 12,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Marica Gajıc 11, Closkey Peters 15, Gizem Başaran 3, Ben Abdelkader 25, Özge Yavaş 8, Hülya Çoklar, Ayleen Magarity 4, Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral 3
Devre: 35-33
3. Periyot: 49-53
Normal süre: 70-70
MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u normal süresi 70-70 biten maçta 80-75 mağlup etti.
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|-2
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|8
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|8
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|8
|14
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|8
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|6
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|8
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|5
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|8
|2