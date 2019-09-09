Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca ilk aday hakem yetiştirme kursu düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ve mayıs ayında genel kurulu yapılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk aday hakem yetiştirme kursunu Ankara'da gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirilen kursa 73 kişi katıldı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika verildi.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, yaptığı değerlendirmede, "Atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk kursumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli günün Türk sporuna ve Türk okçuluk camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



