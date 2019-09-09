Son Dakika
Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
KDK, işçinin “meslek kodu“ sorununu çözdü
Kadıköy'deki cinayet
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı

- Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz: "Atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk kursumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Spor 09.09.2019, 14:36
Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı
banner63


ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca ilk aday hakem yetiştirme kursu düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ve mayıs ayında genel kurulu yapılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk aday hakem yetiştirme kursunu Ankara'da gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirilen kursa 73 kişi katıldı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika verildi.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, yaptığı değerlendirmede, "Atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk kursumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli günün Türk sporuna ve Türk okçuluk camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


#Cengiz Toksöz #gençlik ve spor bakanlığı #Okçuluk #Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@