Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazır
Estonya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu şampiyonada ilk olarak mindere serbest stildeki milli güreşçiler çıkacak. Teknik direktör Ruşan Çetin yönetimindeki...
Estonya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu şampiyonada ilk olarak mindere serbest stildeki milli güreşçiler çıkacak. Teknik direktör Ruşan Çetin yönetimindeki Serbest Güreş Milli Takımı yarın Estonya'ya hareket edecek.
Bu yıl hazırlık kamplarının oldukça verimli geçtiğini belirten Ruşan Çetin, "Avrupa şampiyonası öncesinde Niğde'de, sonrasında ise Elmadağ'da ve son olarak da Bursa TOHM merkezinde kamplar yaptık. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya almıştık. Şu an takımımızın form durumu Avrupa şampiyonasına göre daha iyi. Hedefimiz takım halinde ilk 3'e girmek ve madalya sayımızı artırmak" şeklinde konuştu.
Yarın sabah Estonya'ya hareket edecek olan Genç Serbest Güreş Milli Takımı 15 Ağustos tarihinde yurda dönecek.
Serbest stilde madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şu şekilde:
57 Kg: Ahmet Duman
61 Kg: Mustafa Keleş
65 Kg: Ahmet Salim Yiğit
74 Kg: Abdulvasi Balta
79 Kg: Ömer Faruk Karadeniz
86 Kg: Çağrı Can Bayram
92 Kg: Polat Polatçı
97 Kg: Feyzullah Aktürk
125 Kg: Paşa Ekrem Karabulut
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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