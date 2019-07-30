Son Dakika
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Genç Milli Judo Takımı'nın Berlin OTC kampı başladı

Almanya'nın başkentinde yapılan Gençler Avrupa Kupası'nın ardından Judo Milli Takımı, Berlin'de başlayan ortak çalışma kampına geçti. Millilerimiz, 31 Temmuz'da sona erecek kampın ardından yurda dönecek. Antrenörler Gökcan Akgün,...

Spor 30.07.2019, 12:23
Genç Milli Judo Takımı'nın Berlin OTC kampı başladı
Almanya'nın başkentinde yapılan Gençler Avrupa Kupası'nın ardından Judo Milli Takımı, Berlin'de başlayan ortak çalışma kampına geçti.
Millilerimiz, 31 Temmuz'da sona erecek kampın ardından yurda dönecek. Antrenörler Gökcan Akgün, Dilek Çiğdem Bulut, Nurullah Diyarbakır ve Ahmet Oğuzhan Efemgil gözetiminde, randori ve dayanıklılık çalışmalarını sürdüren milli takımda yer alan isimler şöyle:
Kadınlar: Özge Andıç,Tuğçe Beder, Zeliha Cinci, Kader Divan, Hasret Bozkurt, Minel Akdeniz, Mine Kalender, Kübranur Esir; 
Erkekler: Salih Yıldız, Eren Aksoy, Umalt Demirel, Yusuf Esirci, Muhammet Mustafa Koç, Recep Çimen, Mert Şişmanlar, Ömer Kemal Aydın, Emrullah Uçar, Furkan Güner.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2019
İmsak 03:55
Güneş 05:38
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:12
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@