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Genç Milli Kick Boksçularımızın tarihi başarısı

23 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız 10 Altın, 10 Gümüş, 28 Bronz Madalya, toplamda 48 Madalya kazandı.

Spor 02.09.2019, 12:30 02.09.2019, 12:38 Ramazan Durmuş
Genç Milli Kick Boksçularımızın tarihi başarısı

23 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız 10 Altın, 10 Gümüş, 28 Bronz Madalya, toplamda 48 Madalya kazandı.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, elde edilen sonucu değerlendirirken “Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda sporcularımız 48 madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

ŞAMPİYON SPORCULAR

Cengizhan Kuru 75 Kg, Devrim Aydın 60 Kg, Kübranur Sözübek 70 Kg, Rumeysa Ataş 65 Kg, Seyit Battal Ay 54 Kg, Tuğçe Fedakartürk 56 Kg, İlknur Kurt 60 Kg, Zehra Doğan          52 Kg, Mehmet Memilioğlu 91 Kg, Afra Adıyaman 50 Kg.

İKİNCİ OLAN SPORCULAR

Barış Gözütok +91 Kg, Elif Tarayan 52 Kg, Gizem Kocaoğlu           48 Kg, Muhammed Abdulbakir Çalcalı 81 Kg, Yunus Erçin 63,5 Kg, Ali Ataberk Gürbüzcan 54 Kg, Kadir Emre Aydoğan 71 Kg, Saide Çetintaş 48 Kg, Halil Burak Dursun +94 Kg, Cansu Bükülmezoğlu 70 Kg.

ÜÇÜNCÜ OLAN SPORCULAR

Beyza Aydın +70 Kg, Fatih Koçyiğit 57 Kg, Mustafa Danışmaz86 Kg, Turan Tuncer71 Kg, Yunus Baybura 51 Kg, Yusuf Ziya Çayan 91 Kg, Batuhan Bayram Demir 86 Kg, Bilge Su Gürel 70 Kg, Can Özbatur +91 Kg, Hayrullah Denizci 51 Kg, İbrahim Ethem Çakır 63,5 Kg, Sena Nur Kocaoğlu +70 Kg, Tuğçe Bektaş 65 Kg, Berkay Ozan Şahin 57 Kg, Burhan Karık 74 Kg, Dilara Karapınar 70 Kg, Emir Coşkundeniz 84 Kg, Vatan Kılıç 89 Kg, Zeliha Çavuşoğlu 50 Kg, Zöhre Merve Öztürk 60 Kg, Elif Özkan 65 Kg, Hasan Akçalı 89 Kg, Merve Tosun +70 Kg, Samet Sakar 79 Kg, Sedef Merdün 55 Kg, Selçuk Yıldırım +94 Kg,Talha Emir Buldu 94 Kg, Yusuf Oflu 57 Kg.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #Kick Boks #Gençler Avrupa Şampiyonası #Tarihi başarı #Kick Boks Federasyonu #Salim Kayıcı
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