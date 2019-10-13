Genç milli tekvandocunun buruk sevinci
İspanya'da 4-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya kazanan Işıl Zafer, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşıyor.
TEKİRDAĞ (AA) - İspanya'da 4-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya kazanan Işıl Zafer, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşıyor.
Milli sporcu Işıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma 2016 yılında girdiğini ve katıldığı şampiyonalarda çok güzel dereceler elde ettiğini söyledi.
Avrupa Şampiyonası'nda da zorlu maçlar yaptığını anlatan Işıl Zafer, "İlkokulda bize bir kağıt vermişlerdi, orada bu sporla ilgili bir şeyler gördüm ve tekvandoya merak saldım. 9 yaşında bu spora başladım ve o günden sonra hiç bırakmadım. Sürekli çalıştım ve şampiyonalara katılmaya başladım. Türkiye şampiyonluğum, ikinciliklerim, Balkan şampiyonluğum, dünya ikinciliğim ve son olarak da Avrupa ikinciliğim var." diye konuştu.
Işıl, daha güzel dereceler elde etmek için sürekli çalıştığını aktararak, "Avrupa Şampiyonası'nda birinci olamadığım için üzüldüm ama ikinci oldum. Bu da büyük bir başarıydı. Gidebildiğim en iyi yere kadar gittim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim." ifadelerini kullandı.
Işıl Zafer'in antrenörü Oğuzhan Tokgöz de sporcusunun elde ettiği derecenin kendisini gururlandırdığını dile getirdi.
Milli sporcunun çok güzel bir yıl geçirdiğini vurgulayan Tokgöz, "Işıl yarı finale kadar çok güzel maçlar çıkardı, rakiplerini yendi. Finalde de son ana kadar öndeydi ama şansızlık oldu, maçı verdi ve Avrupa ikincisi olarak bizi gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.
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