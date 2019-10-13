Son Dakika
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre
Trump'tan Suriye açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret
Basketbol Süper Ligi
İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası
Resulayn’da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu’na teşekkür

Genç milli tekvandocunun buruk sevinci

İspanya'da 4-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya kazanan Işıl Zafer, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşıyor.

Spor 12.10.2019, 14:04 12.10.2019, 14:24
Genç milli tekvandocunun buruk sevinci

TEKİRDAĞ (AA) - İspanya'da 4-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya kazanan Işıl Zafer, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşıyor.

Milli sporcu Işıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma 2016 yılında girdiğini ve katıldığı şampiyonalarda çok güzel dereceler elde ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda da zorlu maçlar yaptığını anlatan Işıl Zafer, "İlkokulda bize bir kağıt vermişlerdi, orada bu sporla ilgili bir şeyler gördüm ve tekvandoya merak saldım. 9 yaşında bu spora başladım ve o günden sonra hiç bırakmadım. Sürekli çalıştım ve şampiyonalara katılmaya başladım. Türkiye şampiyonluğum, ikinciliklerim, Balkan şampiyonluğum, dünya ikinciliğim ve son olarak da Avrupa ikinciliğim var." diye konuştu.

Işıl, daha güzel dereceler elde etmek için sürekli çalıştığını aktararak, "Avrupa Şampiyonası'nda birinci olamadığım için üzüldüm ama ikinci oldum. Bu da büyük bir başarıydı. Gidebildiğim en iyi yere kadar gittim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim." ifadelerini kullandı.

Işıl Zafer'in antrenörü Oğuzhan Tokgöz de sporcusunun elde ettiği derecenin kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Milli sporcunun çok güzel bir yıl geçirdiğini vurgulayan Tokgöz, "Işıl yarı finale kadar çok güzel maçlar çıkardı, rakiplerini yendi. Finalde de son ana kadar öndeydi ama şansızlık oldu, maçı verdi ve Avrupa ikincisi olarak bizi gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
banner62
#Milli sporcu Işıl Zafer #madalya #tekvando #tekirdağ
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@