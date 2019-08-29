Genç milliler Portekiz ile karşılaşacak





İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda 10 ve 12 Eylül tarihlerinde Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen ay-yıldızlı oyuncular, 5 Eylül Perşembe günü İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki millilerin Portekiz maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor), Senem Pınar Özer (Beşiktaş)

Defans: Dilan Yeşim Taşkın (Horn), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Raziye Kabak (Horozkentspor), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Havane Dilbe (Horozkentspor), Kevser Kartal (1207 Antalyaspor), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor)



Orta saha: Büşra Kuru (Niederkirchen 08), Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Elif Keskin (Beşiktaş), Rabiya İsgi (Horozkentspor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Leyla İlter (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü), Gülsüm Aygün (Pendik Çamlıkspor), Özge Tosun (Horozkentspor)

Forvet: Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Ece Tekmen (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor)