Son Dakika
Milli Mücadele yıllarındaki Yunan siperleri ilk defa görüntülendi
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor

Genç milliler Portekiz ile karşılaşacak

- 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Portekiz'le oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu

Spor 29.08.2019, 10:32
Genç milliler Portekiz ile karşılaşacak
banner63


İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda 10 ve 12 Eylül tarihlerinde Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen ay-yıldızlı oyuncular, 5 Eylül Perşembe günü İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki millilerin Portekiz maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor), Senem Pınar Özer (Beşiktaş)

Defans: Dilan Yeşim Taşkın (Horn), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Raziye Kabak (Horozkentspor), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Havane Dilbe (Horozkentspor), Kevser Kartal (1207 Antalyaspor), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor)

Orta saha: Büşra Kuru (Niederkirchen 08), Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Elif Keskin (Beşiktaş), Rabiya İsgi (Horozkentspor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Leyla İlter (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü), Gülsüm Aygün (Pendik Çamlıkspor), Özge Tosun (Horozkentspor)

Forvet: Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Ece Tekmen (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor)

#19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı #futbol #Hazırlık maçları #portekiz
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@