Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10 ve12 Eylül tarihlerinde deplasmanda Litvanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Eylül Cuma günü İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin, Litvanya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (1.FC Köln), Furkan Metin (Altınordu), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa).

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Vefa Temel (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Ali Karakaya (Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor).

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Serhat Ahmetoğlu (Fenerbahçe), Muhammet Akpınar (Trabzonspor).