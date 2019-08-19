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Genç Okçularımız İspanya sınavında

Genç ve Kadet Okçuluk Milli Takımı, İspanya'nın Madrid kentinde yapılacak Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası’nda sınav veriyor.

Spor 19.08.2019, 16:50 Ramazan Durmuş
Genç Okçularımız İspanya sınavında
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Genç ve Kadet Okçuluk Milli Takımı, İspanya'nın Madrid kentinde yapılacak Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası’nda sınav veriyor. Bugün başlayan şampiyona 25 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye'yi bu önemli şampiyonada Klasik Yay Genç Erkeklerde Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal, Samet Ak, Klasik Yay Genç Bayanlarda Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin, Klasik Yay Kadet Erkeklerde Ali Aydın, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Efe Gürkan Maraş, Makaralı Yay Genç Erkeklerde Emircan Haney, Egemen Uslu, Makaralı Yay Genç Bayanlarda İpek Tomruk, Makaralı Yay Kadet Erkeklerde Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa, Makaralı Yay Kadet Bayanlarda da Emine Azra Yılmaz, Şevval Özer, Zeynep Nurdan Çelik temsil ediyor.

MİNİK OKÇULAR SINAVA HAZIRLANIYOR

Bu arada Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası 30 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Bursa, Osmangazi Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #Okçuluk #İspanya Madrid #Açık hava Dünya Şampiyonası #Türkiye Okçuluk Federasyonu
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