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Genç Tenisçiler Hollanda’da Kampını Tamamlıyor

Genç tenisçilerimiz, Hollanda'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Junior Kampı'nda çalışmalarını bugün tamamlıyor.

Spor 26.07.2019, 09:54 Tuğçe Hanım
Genç Tenisçiler Hollanda’da Kampını Tamamlıyor

Genç tenisçiler Hollanda’da kampını tamamlıyor

Genç tenisçilerimiz, Hollanda'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Junior Kampı'nda çalışmalarını bugün tamamlıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Japonya, Avusturya, Litvanya, Letonya, Belçika, Fransa, Hırvatistan ve Rusya'nın yer aldığı Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Junior Kampı'nda ülkemizi Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan, Suranur Ertekin, Celil Çetiner'den oluşan sporcularımız temsil ediyor. Gelişim kampında takımlar, antrenmanların yanı sıra birbirleriyle hazırlık maçları yaptılar.

Bugün sona erecek kampta genç tenisçilerimize Tenis Milli Takım Antrenörü İbrahim Batmaz eşlik etti.

#spor haberleri #Genç Tenisçiler #hollanda #hollanda kampı #Tekerlekli Sandalye Tenis Uluslararası Junior Kampı #tenis haberleri #spor
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