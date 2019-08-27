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Genç yüzücü Defne'nin gururlandıran başarısı

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün gelecek vaat eden genç yüzücüsü Defne Taçyıldız, dünya Gençler Şampiyonasında önemli bir sınav vererek Dünya yedincisi olmayı başardı.

Spor 27.08.2019, 11:05 27.08.2019, 11:16 Ramazan Durmuş
Genç yüzücü Defne'nin gururlandıran başarısı
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TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün gelecek vaat eden genç yüzücüsü Defne Taçyıldız, dünya Gençler Şampiyonasında önemli bir sınav vererek Dünya yedincisi olmayı başardı.

20-25 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında Milli takımda yer alan Milli Yüzücü Defne Taçyıldız, Türkiye’yi başarıyla temsil etmesini bildi.

Genç yüzücü Defne Taçyıldız, 200m kelebek stilde Dünya 7.'si olurken, seçme yarışlarında yüzdüğü 2.11.77 derecesi ile de aynı zamanda 15-16 yaş grubunda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bu arada Kağan Olguntürk de TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nü "Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası"nda temsil etti

Olguntürk, 45-49 yaş Dünya sıralamasında 800m Serbest Stil 15., 400m Serbest Stil 15., 200m Serbest Stil 24. oldu.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #Yüzme #TED #TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü #Defne Taçyıldız #Kağan Olguntürk
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