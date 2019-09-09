Gençler 30 saatlik “dijital maratonda“ yarıştı
- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon yarışmasında "Null pointer exception" takımı birinci oldu - Finalde yarışan 20 takımdan ilk 3'e girenlere toplam 50 bin lira para ödülü verildi
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon yarışması finalinde "Null pointer exception" takımı birinci seçildi ve 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığında 7 eylülde başlayan Genç Hackathon yarışmasının finalinde 20 takım yarıştı.
Takımlar, 30 saatlik sürede, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığının gençler ile iletişimini güçlendirecek dijital çözümler ortaya koymaya çalıştı.
Sunumların ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Null pointer exception" takımı birinci, "İyiApp" takımı ikinci, "Dijigo" takımı üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca birinciye 25, ikinciye 15, üçüncüye de 10 bin lira para ödülü verildi.
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